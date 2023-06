In der Nacht zum Freitag (23. Juni 2023), soll der Tatverdächtige seine Ex-Freundin in der Unterkunft in Bad Staffelstein unaufgefordert besucht haben. Er selbst ist in einer anderen Einrichtung untergebracht.

Zunächst entwickelte sich zwischen den beiden ein verbaler Streit. Dabei soll der 23-Jährige der Frau mehrmals mit der Faust, aber auch mit dem Deckel einer Bratpfanne, ins Gesicht geschlagen haben. Zwischenzeitlich wurden auch andere Bewohner auf die Auseinandersetzung aufmerksam und kamen der 20-jährigen Frau zu Hilfe.

Angreifer zieht Messer - Mitbewohner schreiten ein

Ein Bewohner konnte dem Angreifer in letzter Sekunde ein Messer abnehmen, mit dem dieser gerade auf eine seine ehemalige Partnerin losgehen wollte. Im sich anschließenden Kampf verletzte der Tatverdächtige den 18-jährigen Helfer mit Scherben eines zerbrochenen Tellers. Der 18-Jährige erlitt mehrere oberflächliche Schnittverletzungen, die Frau ein Hämatom am Kopf und eine geringfügige Schnittverletzung. Der Tatverdächtige musste wegen einer Kopfplatzwunde behandelt werden. Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Nach Eintreffen mehrerer Streifen konnte der Tatverdächtige widerstandslos festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurde der Tatverdächtige am Samstagvormittag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der 23-Jährige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich nun wegen versuchten Totschlags strafrechtlich verantworten.

