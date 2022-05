Mit inzwischen elf Brauereien (jüngst ist der „Hopfenrebell“ hinzugekommen) sei Bad Staffelstein im Oberen Maintal ein "Top-Ziel für Bierfreunde, die eine Rad- oder Wandertour durch die romantischen Traumlandschaften mit dem Genuss handwerklich gebrauter Bierspezialitäten verbinden wollen", so der Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein.

Weil aber Alkohol und Autofahren nicht gut zusammenpassen, biete sich die Anreise mit der Bahn hier ganz besonders an: Bad Staffelstein liege direkt an einer Bahn-Hauptstrecke und sei beispielsweise mit dem Regionalexpress von Nürnberg aus in einer guten Stunde erreichbar.

"Mit dem neuen 9-Euro-Ticket, das man in den Monaten Juni bis August nutzen kann, ist vor allem auch der Preis für die entspannte An- und Abreise unschlagbar! Gleich vier markierte Brauerei-Wanderwege stehen zur Wahl, auf denen – je nach geplantem Ziel – alle elf Brauereien erreichbar sind", wirbt der Tourismus-Service.

Radler hätten die Möglichkeit, aus drei markierten Brauerei-Radwegen zu wählen. Für besonders sportliche und zugleich durstige Wanderfreunde gebe es die „11-Brauereien-Tour“ als Verbindung der vier Wanderwege.

Wer auf diese Weise tatsächlich alle elf Biertempel und ihre Gerstensaft-Spezialitäten „erwandern“ wolle, habe allerdings zwischen den Brauereibesuchen rund 50 Kilometer zurückzulegen. Das verlange persönlichen Einsatz und sei nicht an einem Tag, aber bei einem kleinen Urlaub im „Bierparadies Bad Staffelstein“ problemlos machbar.

Zahlreiche Hotels, Pensionen und Gasthöfe freuten sich im „Gottesgarten am Obermain“ auf Genuss-Urlauber auf den Spuren der beliebten „Hopfenkaltschale“. Ein besonderer Ansporn sei der neu aufgelegte Stempelpass, den man sich in der Tourist-Information und bei den Brauereien abholen oder

unter www.bad-staffelstein.de/de/tourismus/genuss/bier-diplom herunterladen könne

Wer alle elf Brauereien besuche und sich dort jeweils einen Stempel geholt habe, dürfe sich „Bier-Experte“ nennen und bekomme, gewissermaßen als Belohnung für die „anstrengenden“ Bierproben, sein ganz persönliches Bierdiplom.