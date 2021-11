Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Auszeichnungen

Bad Staffelstein: Obermain Therme laut Ranking zweitbeste Therme Deutschlands

Die Obermain Therme in Bad Staffelstein wurde ausgezeichnet. In einem Ranking der Top-Thermen in Deutschland des Reiseanbieters Travelcircus erreicht sie den zweiten Platz.