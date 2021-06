Grießenböck und Breunlein hoffen beide, dass sich ein oder sogar mehrere Nachfolger für die Stelle finden werden. "Die Ausfahrten sind sehr wichtig für die Bewohner", so Breunlein. Die Therapeuten sind in dieser Hinsicht zwar ebenfalls aktiv, können aber wegen der vielen anderen Aufgaben nicht allen Nachfragen der Bewohner nachkommen.

Wer also Zeit und Lust hat, den Bewohnern des Seniorenheims "Am Staffelberg" mit Ausfahrten auf dem "Twister"-Fahrrad immer mal wieder eine Freude zu bereiten, der kann sich im Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels melden. Entweder unter der Telefonnummer 09571 1699 330 oder per E-Mail an info@aktive-buerger-lichtenfels.de. Die Ausfahrzeiten können sehr flexibel eingeteilt werden und erfahrene Therapeuten geben eine Einweisung und Hilfestellung. "Es würde uns und auch die Senioren sehr freuen, wenn sich jemand meldet", so Josef Breunlein.