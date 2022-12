Schäden an einem Auto und einer Ampel sowie ein flüchtiger Fahrer: Das ist die Bilanz einer kuriosen Verfolgungsjagd auf der B173 bei Redwitz an der Rodach (Landkreis Lichtenfels) in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. Dezember 2022). Wie die Polizei Lichtenfels berichtet, kam es zunächst bei Redwitz beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Lichtenfelser Polizei, als ein bislang unbekannter Mann mit seinem Auto von Redwitz kommend mit hoher Geschwindigkeit auf die Bundesstraße 173 einbog. Nur ein Ausweichen des Streifenwagenlenkers verhinderte einen Zusammenstoß, so die Polizei.

Die Polizeistreife wendete und nahm die Verfolgung des in Richtung Zettlitz davonrasenden blauen Daimler auf. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde die "Nachfahrt" jedoch abgebrochen.

B173 bei Redwitz: Auto kracht beinahe gegen Streifenwagen - und fährt gegen Ampelmast

Dennoch fanden die Polizeibeamten das gesuchte Auto bereits kurze Zeit später: Er stand verunfallt an der Zettlitzer Kreuzung, war versperrt und vom Fahrer fehlten jede Spur. Der Fahrer hatte offenbar aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verloren und war gegen einen Ampelmast gefahren, der abgeknickt wurde.

Zeugen sahen im Anschluss, wie sich der männliche Fahrer von der Unfallstelle entfernte. Eine Fahndung mit einem Polizeihund war jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen. Insgesamt wird der Sachschaden auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer den blauen Daimler am späten Samstag gesehen hat und kann Angaben zum Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Lichtenfels in Verbindung setzen (Tel. 09571/9520-0).

Vorschaubild: © samokphotography/Pixabay.com (Symbolbild)