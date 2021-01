Einen Zusammenstoß zweier Autos gab es gestern am frühen Morgen in der Ortsmitte von Burkheim auf der Staatsstraße 2203. Ein Autofahrer fuhr von Altenkunstadt kommend in das Dorf ein und rutschte dabei in einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahn, wobei er mit einer gleichzeitig entgegenkommenden Fahrzeuglenkerin zusammenstieß. Er wurde dabei durch die Wucht des Aufpralls wieder auf seine rechte Fahrspur geschleudert und kam hier an einer Hausecke, ausgerechnet dem "scharfen Eck", wie an der Wand zu lesen ist, zum Stehen (unser Bild). Glücklicherweise gab es dabei keine Verletzten. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Staatsstraße kurzfristig gesperrt und der Verkehr von den Rettungskräften umgeleitet werden. Dieter Radziej