Erschließung der Plassenburg: Was wir wissen - und was nicht

Was wissen wir bis jetzt?

Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Gutachten?

Welche Details aus dem Gutachten sind bereits bekannt?

Mit dem Auto zur Plassenburg : Über dieses Thema wird seit Jahren diskutiert. Mal mehr, mal weniger intensiv, ohne konkrete Planung. Nun hat die Diskussion Fahrt aufgenommen: Ein Brief an mehrere Bürger der Gemeinde Ködnitz erweckt den Anschein, als sei die Planung in eine konkrete Phase getreten. Nicht allen gefällt das.Seit vielen Jahren wird über eine Öffnung der Plassenburg für den Individualverkehr diskutiert (siehe Chronologie unten). Dadurch erhofft man sich eine Steigerung der Besucherzahlen. Ein Gutachten soll verschiedene Möglichkeiten der Erschließung aufzeigen. Festzustehen scheint, dass auf dem ehemaligen Reitgelände hinter der Plassenburg ein Parkplatz angelegt werden soll.Dieses Gutachten ist seit mehr als zwei Jahren in Arbeit. Damit beauftragt wurde das Ingenieurbüro K. Langenbach aus Dresden. Die Kosten sollen sich, so das Bayerische Ministerium der Finanzen und für Heimat, das federführend dabei ist, im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Derzeit liegt ein Zwischenbericht vor, sagt das Ministerium . Wann das Gutachten fertig ist, ist nicht in Erfahrung zu bringen.Das Ministerium hält sich bei entsprechenden Anfragen bedeckt, verweist darauf, dass man noch in der Abstimmungsphase sei. Immerhin wurde im Januar dieses Jahres bekannt, dass wohl sechs verschiedene Varianten der Zufahrt zur Plassenburg vorstellbar sind Ein Ausbau der Oberen Buchgasse (die sogenannte Nordhangstraße) Eine Umfahrung des Schieferturms. Das ist der Turm links vom Burgtor, auf dem sich die Terrasse der Gastronomie befindet. Eine Erschließung über einen Forstweg von und nach Fölschnitz Eine Zufahrt über den Burgberg und durch den Kasernenhof zum Parkplatz hinter der Burg Eine Erschließung durch den Buchwald von Leithen aus. Hierbei gibt es zwei Untervarianten: eine Zufahrt für Pkw und/oder für Reisebusse.