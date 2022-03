Nach den Worten von Feuerwehrpressesprecher Yves Wächter war der Alarm kurz vor 16 Uhr eingegangen. Der Grund: "Gefahrgutaustritt in kleiner Menge". Ein Lastwagen hatte Gefahrgutfässer mit Lösungsmittel geladen und war auf dem Weg zu einer Firma im Bienenhofweg. Offenbar war eines der Fässer auf der Ladefläche umgekippt, es trat Flüssigkeit im Inneren des Lastwagens sowie auf die Fahrbahn aus.

"Wir mussten zunächst prüfen, um welchen Gefahrstoff es sich handelte", so Wächter. Einige Feuerwehrleute schlüpften in spezielle Chemikalien-Schutzanzüge. Die Einsatzkräfte nahmen zur genaueren Klärung des Gefahrstoffes unter anderem Kontakt zur Chemikerin einer benachbarten Firma auf. Letztlich war der Einsatz nicht dramatisch, so Wächter. "Das Fass wurde gesichert, umgeladen und abtransportiert." Verletzt wurde niemand.

Vor Ort waren die Feuerwehr Kulmbach mit einem Rüstwagen für den Fall, dass das Gefahrgut hätte aufwendig ein- oder umgefüllt werden müssen, sowie die Wehren aus Melkendorf und Mainleus.