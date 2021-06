Er ist gerade mal 16 Jahre alt und am Sonntag, 20. Juni, wird Marcel Benker in der beliebten Musikshow "Immer wieder sonntags" erstmals live in der ARD zu sehen sein, wenn Stefan Mross im Europa-Park in Rust viele Stars des deutschen Schlagers und der volkstümlichen Musik präsentiert.

Marcel Benker ist ein Ausnahmetalent, denn er erlernte bereits ab dem sechsten Lebensjahr das Musizieren auf dem Akkordeon und mit elf Jahren wagte sich der Realschüler an die Steirische Harmonika, die er bestens beherrscht. Mittlerweile spielt Marcel noch E-Bass-Gitarre und nimmt Gesangsunterricht. Als Solo-Künstler ist er bei vielen Vereins-, Familien- sowie Zeltfesten vertreten.

"Immer wieder sonntags" gehört neben dem ZDF-Fernsehgarten zu den beliebtesten regelmäßigen Live-Shows im deutschen Fernsehen und für die Freunde des deutschen Schlagers ist die Musiksendung mit Stefan Mross ein echter Pflichttermin. Die erste Live-Sendung fand bereits am letzten Sonntag statt, und bis zum Saisonabschluss im September 2021 mit einem "Best of" werden weitere elf Live-Sendungen folgen. Musikalische Gäste sind am Sonntag Giovanni Zarrella, Ireen Sheer, Tanja Lasch, Florian Fesl, Christin Stark und Mike Leon Grosch.

Um in die Live-Show "Immer wieder sonntags" zu kommen, musste Marcel Benker eine Bewerbung an die ARD richten und auch ein Video mit dem Musikstück überlassen: "Am Anfang erhielt ich die Nachricht, dass ich damit in der engeren Auswahl bin und im Mai wurde ich dann eingeladen. Ich war gerade auf dem Nachhauseweg von der Schule. Im ersten Moment hatte ich das Ganze gar nicht so richtig realisiert, doch die Freude war dann schon sehr groß." An Lampenfieber denkt er heute noch nicht, aber Marcel Benker ist selbstbewusst genug, um auch das wegzustecken und er wird in der Live-Sendung sein Bestes geben.

Vorvertrag mit Plattenfirma

Nach seinem Realschulabschluss, den er in wenigen Tagen an der Jacob-Ellrod-Realschule in Gefrees absolvieren wird, wird Marcel seinen Ausbildungsplatz bei der Firma Mann + Hummel in Himmelkron im Herbst antreten: "Ich will erst einmal meine Berufsausbildung zu Ende bringen und werde versuchen, mir ein eigenes Ton-Studio aufzubauen." Die Karriere als Vollblutmusiker hat Marcel Benker aber weiterhin fest im Blick und er hat auch bereits einen Vorvertrag mit einer Plattenfirma in der Tasche.

Sein "Manager" ist sein Vater: "Er ist eigentlich bei jedem Auftritt dabei, auch in Rust", so Marcel. Und da wird der junge Himmelkroner mit dem Titel "Endlich wieder Sommer" zu hören und zu sehen sein.