Trotz Corona: Fans wollen ins Stadion zurück

In gut einem Monat beginnt die neue Saison in den Fußball-Bundesligen. Doch die Fans müssen wohl weiter draußen bleiben. Ministerpräsident Markus Söder hält die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien angesichts steigender Corona-Zahlen für das falsche Signal. Schlechte Nachrichten also für die Kulmbacher Fußball-Fans , von denen viele Stammgäste beim FC Bayern München und 1. FC Nürnberg sind.