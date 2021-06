Kulmbach vor 1 Stunde

Tierschutz

Wie Schweine im Schlachthof Kulmbach leiden

In der Sendung "Report Mainz" waren am Dienstagabend heimlich gedrehte Aufnahmen der Soko Tierschutz aus dem Kulmbacher Schlachthof zu sehen. Sie zeigen massive Tierschutzverstöße bei der Betäubung und Schlachtung von Schweinen. Die Stadt Kulmbach sagt: "Das ist so zugelassen".