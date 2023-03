Tierheim Kulmbach verabschiedet sich von Katze "Sally" - tiefe Trauer

Im Tierheim Kulmbach herrscht derzeit tiefe Trauer. Nach 16 Jahren im Tierheim ist Katze "Sally" verstorben und "über die Regenbogenbrücke gegangen". Schon mit gerade mal zwei Monaten sei "Sally" als "scheue Jungkatze" ins Kulmbacher Tierheim gekommen. "Ihr ganzes Leben hat sie bei uns verbringen müssen", heißt es.

Tierheim Kulmbach appelliert nach Tod von Katze Sally: "Sie können nichts dafür"

Die "liebe Sally" wurde 16 Jahre alt. "Niemand, wirklich niemand gab ihr eine Chance, nur weil sie sich nicht anfassen ließ". Deshalb musste die Katze 16 Jahre in Kulmbach ausharren. Den Beschäftigten tut das leid: "Es ist so traurig, dass die meisten Menschen solche Tiere ignorieren und am Zimmer weitergehen. Da bleibt keiner stehen", erklärt das Tierheim.

Oft könne man die Tiere auch gar nicht erst sehen, "weil sie sich verstecken, weil sie einfach Angst haben." Trotzdem seien es gerade diese Tiere, "die einem ihre ganze Liebe schenken, wenn sie das Vertrauen zu einem haben." Und das Tierheim ist sich sicher: "Sie werden zutraulich, auch wenn es eine Weile dauert."

Deshalb appelliert das Kulmbacher Tierheim: "Vergesst sie nicht und geht nicht weiter. Gebt denen eine Chance, die es schwer haben aufgrund ihrer Farbe, ihrer Behinderung, ihrer Rasse oder ihres momentanen Verhaltens. Sie können nichts dafür!"