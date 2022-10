Kik-Filiale in Thurnau im Kreis Kulmbach muss schließen

Die Einzelhandelskette Kik schließt ihre Filiale in Thurnau im Kreis Kulmbach. Das erklärte eine Sprecherin des Textil-Discounters gegenüber inFranken.de. Die Ladenschließung ist demnach für den 9. Februar 2023 vorgesehen.

Kik-Filiale in Thurnau schließt "aus wirtschaftlichen Gründen" - das passiert mit den Mitarbeitern

Die Kik-Filiale in Thurnau schließe "aus wirtschaftlichen Gründen", teilte die Firmensprecherin mit. Ein Ersatzstandort sei derzeit nicht in Planung. Für die Angestellten des Geschäfts soll es andernorts weitergehen. "Alle Beschäftigten werden in die umliegenden Filialen versetzt, es werden keine Mitarbeitenden entlassen", heißt es weiterhin.

Auch Thurnaus Bürgermeister Martin Bernreuther äußert sich zu der bevorstehenden Schließung des Bekleidungsgeschäfts: "Ich habe mitbekommen, dass die Kik-Filiale schließt. Ich bin guter Dinge, dass da wieder Handel einziehen wird. Was genau da einziehen wird, kann ich nicht sagen." Der Eigentümer suche bereits nach einem geeigneten Nachmieter. "Die Kik-Filiale war vermutlich nicht gut besucht und hat wahrscheinlich wenig Umsatz gemacht", mutmaßt Bernreuther.

Was die bald leer stehenden Räumlichkeiten der Kik-Filiale angeht, zeigt sich der Bürgermeister optimistisch: "Ich bin froh, dass wir keine Leerstände in Thurnau haben, wir haben häufig Anfragen, wenn etwas leer steht. Ich glaube, dass da nicht lange ein Leerstand sein wird." Allerdings betont er auch: "Es ist nie schön, wenn etwas schließt. Aber wir hatten in den letzten Jahren viele Öffnungen, der Markt sortiert sich immer wieder und das ist auch gut so.“

