Der TSV Neudrossenfeld war beim Wiedereinstieg in die Fußball-Landesliga-Saison erfolgreich. Das Team von Markus Taschner siegte bei der SG Quelle Fürth mit 3:2 und bleibt als Vierter oben dran.

Landesliga Nordost, Herren

SG Quelle Fürth - TSV Neudrossenfeld 2:3 (1:0) Von Beginn an drückten die Gäste aufs Gaspedal. Bereits nach zwei Minuten hatte man die Chance auf die Führung. Hahn kam nach einem Eckball an die Kugel. Doch sein Abschluss wurde auf der Torlinie geklärt.

Kurze Zeit später hatte Peeters die Chance auf das 0:1, doch sein Schuss landete nur am Außennetz.

Mit ihrer ersten gefährlichen Aktion stellten die Fürther den Spielverlauf auf den Kopf. Einen gut getretenen Eckball konnte Copier fast unbedrängt ins Tor köpfen. Die Neudrossenfelder brauchten eine gewisse Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, und konnten sich nach gut einer halben Stunde bei Schlussmann Grüner bedanken, dass es nicht 0:2 stand. Er rettete gegen den Fürther Haag, der allein vor ihm auftauchte.

Als in der 33. Minute auch noch Stefan Kolb vom Elfmeterpunkt an Skowronek scheiterte, dachten viele im Lager der Oberfranken, dass sich heute alles gegen sie verschworen hatte. Kurz vor der Pause musste Grüner erneut in höchster Not gegen Haag retten. Der TSV Neudrossenfeld blieb aber auch nach der Pause am Drücker und erzielte nach gut einer Stunde den hochverdienten Ausgleich. Nach einer Flanke von Habel legte Kolb auf Seiter ab, der das 1:1 markierte. Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht sehr lange. Denn im direkten Gegenzug gelang Kulabas die erneute Fürther Führung.

Neudrossenfeld ließ sich nicht entmutigen. Kolb setzte sich im Mittelfeld gegen drei Gegenspieler durch, zog unwiderstehlich Richtung Strafraum, wo er Hermsdörfer bediente. Dieser schloss überlegt ins lange Eck ab. Für den jungen Neudrossenfelder das erste Landesliga-Tor seiner Karriere.

Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff gingen die Oberfranken in Führung. Mikel Seiter startete an der Mittellinie ein Solo, umkurvte sechs Gegenspieler wie Slalomstangen und überwand den Torhüter mit einem sehenswerten Lupfer.

In der Schlussphase warfen die Fürther noch einmal alles nach vorne, doch der TSV brachte den Sieg über die Zeit. SG Quelle Fürth: Skowronek - König, Schimm (61. Ertas), Uluca (74. Angermeier), Kulabas (69. Agbessi), Copier, Meier, Lawson, Sarac, Haag (74. Glasner), Stan Prigoana (69. Jandeleit). / TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Hahn, Kolb (87. Rausch), Möckel, Seiter, Majczyna, Langlois (88. Boog), Schneider (46. Hersmdörfer), Peeters, Habel / Schiedsrichter: Michael Bäumel (SV Breitenbrunn) / Zuschauer: 100 / Tore: 1:0 Copier (9.); 1:1 Seiter (57.); 2:1 Kulabas (58.); 2:2 Hermsdörfer (61.); 2:3 Seiter (73.). T.S.