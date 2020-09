So schnell breitet sich das Virus aus

Wie schnell es doch gehen kann! Noch am 7. September galt der Landkreis Kulmbach als coronafrei - als einziger Landkreis in Bayern. Nur wenig mehr als eine Woche später ist die Region ein Hotspot, in dem die Zahl der Neuinfektionen so hoch ist, dass das Landratsamt Kulmbach eine Allgemeinverfügung mit Kontaktbeschränkungen verhängt. 54 Menschen haben sich mit dem Covid-19-Erreger infiziert . Mancher mag dabei sein, der sich in den letzten Monaten stets der Gefahr bewusst gewesen ist, seine Atemmaske getragen, Abstand gehalten und große Menschenansammlungen gemieden hat. Und nun doch das Virus in sich trägt. So schnell kann es gehen!