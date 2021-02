Schwerer Verkehrsunfall: Ein alkoholisierter 66-Jähriger baute in der Nacht zum Donnerstag (04.02.21) einen schweren Autounfall, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Bundesstraße 289 zwischen Untersteinach und Kauerndorf (Landkreis Kulmbach).

Betrunkener baut schweren Unfall

Der 66-Jährige aus dem Kreis Kulmbach kam mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab. Das Auto knickte dabei zwei Leitpfosten um, prallte gegen eine Böschung und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam das Auto dann auf dem Dach zum Liegen.

Passanten verständigten Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr. Nach Bergung und Erstversorgung lieferte der Arzt den Unfallverursacher zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus ein. Die Schwere der Verletzungen konnte an der Unfallstelle nicht eindeutig bestimmt werden. Bei dem 66-jährigen Kulmbacher stellten die aufnehmenden Stadtsteinacher Polizisten allerdings Alkoholgeruch fest. Nachdem sich der Beschuldigte weigerte freiwillig einen Alkoholtest durchzuführen, ordnete die Staatsanwaltschaft Bayreuth eine Blutentnahme bei dem Mann an.



Die Stadtsteinacher Ordnungshüter ermitteln jetzt gegen den Unfallverursacher wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Auto und den Verkehrseinrichtungen entstand nach Schätzung der Beamten ein Schaden von circa 8000 Euro. Da der Mann auch ohne triftigen Grund nach 21.00 Uhr noch unterwegs war, erwartet ihn zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige des Landratsamts Kulmbach wegen Verstoßes gegen die aktuell noch gültige Ausgangsbeschränkung.