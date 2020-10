Direktor Horst Pfadenhauer muss aktuell seine Schule von zuhause aus steuern. Grund: Er hatte als Geschichtslehrer in der betroffenen Klasse Unterricht gegeben und gilt damit wie zwölf seiner Kollegen als Kontaktperson 1. In einem Brief an die Eltern der 9. Jahrgangsstufe macht er deutlich, dass das Direktorat am Freitag Nachmittag von der positiven Testung erfahren habe. Die betroffene Schülerin hatte am Donnerstag, 8., und Freitag, 9. Oktober, zuletzt Unterricht und war in der vergangenen Woche dann zunächst krank zuhause.

Als Kontaktpersonen 1 gelten neben ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nun auch Jugendliche aus den Parallelklassen, die zum Beispiel im Fremdsprach- oder Religionsunterricht gemeinsam mit ihr in einem Klassenraum waren. Für sie gilt eine Quarantäne bis einschließlich kommenden Freitag.

Alle diese Schüler sowie die betroffenen Lehrer mussten sich am Montag, 19. Oktober, um 9 bzw. 10.30 Uhr auf eine Covid-19-Infektion in der Abstrichstelle des Landkreises testen lassen. Mit Ergebnissen wird frühestens am Dienstag Nachmittag oder im Laufe des Mittwochs gerechnet.

Laut Horst Pfadenhauer habe die Schule am Wochenende einen Vertretungsplan ausgearbeitet, um wenigstens eingeschränkt handlungsfähig zu bleiben. Misslich für die Schule, dass in dieser Woche auch Schulaufgaben angestanden hätten.

Das einzig Positive aus Sicht des Schulleiters: Man habe frühzeitig ein eigenes Schulportal installiert, mit dem die neunten Klassen vertraut seien. Auf diese Weise könnten sie wenigstens mit Arbeitsaufträgen versorgt werden.

Am Sonntag waren im Landkreis Kulmbach 25 Personen mit Covid-19 infiziert, 305 Landkreisbürger befanden sich in Quarantäne. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (pro 100 000 Einwohner und Woche) lag am Sonntag bei 33,54 - und damit knapp unter der ersten Warnmarke von 35. Aktualisierte Zahlen werden am Montag Nachmittag erwartet.