Es hat getaut in den letzten Tagen. Damit ist das Problem von Astrid Pfitzer im wahrsten Sinne des Wortes erst einmal Schnee von gestern. Aber irgendwann kommt der Winter zurück. Und damit auch das Problem.

Astrid Pfitzer nämlich fährt Rad. Nicht nur ab und zu zum Vergnügen, wenn es draußen warm und trocken ist. Nein, täglich. Zur Arbeit, zum Einkaufen. "Für Menschen wie mich ist das Fahrrad ein Verkehrsmittel wie für andere ein Auto" sagt sie. "Wir müssen auch im Winter mobil sein. Ich muss meinen Arbeitsplatz auch im Winter erreichen können."

Ausweichen auf die Straße

Das aber sei, wenn es geschneit habe, in Kulmbach nicht möglich. Die Radwege im Stadtgebiet würden nicht geräumt. Sie müsse deshalb mit dem Rad auf die Straße ausweichen. Und das könne gefährlich werden.

Was Astrid Pfitzer besonders ärgert: Sie hat, so berichtet sie, beim städtischen Bauhof, der für den Winterdienst zuständig ist, schon mehrfach auf das Problem aufmerksam gemacht. Ohne Ergebnis. Sie habe Ratschläge erhalten wie "fahren Sie doch auf dem Gehsteig". Ein Hinweis, der ebenso wenig zielführend sei wie der, das Rad doch zu schieben.

Astrid Pfitzer engagiert sich seit Jahren im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Deshalb kennt sie die einschlägigen Bestimmungen. "Radwege gelten rechtlich als Fahrbahnen", sagt sie. "Deshalb besteht auch für Radwege eine Winterdienstpflicht." Und das bedeute eben nicht, den Schnee von der Straße einfach auf den Radweg zu schieben. Dass es da in Kulmbach an manchen Stellen hapert, belegt Astrid Pfitzer mit Fotos.

Auch wir haben uns umgeschaut und durchaus die eine oder andere Stelle entdeckt, wo Radfahrer ausgebremst werden. Vor dem Kino zum Beispiel: Da ist der Fußgängerübergang an der Ampel mustergültig geräumt und gestreut. Den Schnee hat jemand einfach seitlich davon deponiert: Radweg mit Rampe.

Ein Beispiel, das zeigt: Radfahrer sind nicht sonderlich präsent in den Köpfen. Das hat im Jahr 2018 der ADFC-Fahrradklimatest ergeben. Ob sich seither etwas zum Besseren geändert hat? Das wird die Auswertung des Fahrradklima-Tests 2020 zeigen, die im Frühling präsentiert werden soll.

Winterdienst ausgeweitet

Dass vieles besser geworden ist, betont Jonas Gleich, Pressesprecher der Stadt Kulmbach. Der Winterdienst auf den Radwegen sei in den vergangenen deutlich ausgeweitet und verbessert worden. "Nahezu alle Radwege wurden fest in die Räum- und Streupläne mit eingearbeitet und werden bei einem Winterdiensteinsatz auch geräumt und gestreut. In den Jahren zuvor wurden die Radwege erst nachrangig und im Anschluss an die festen Streurouten betreut. Das hat sich geändert."

Rund 25 Kilometer Radwege betreut die Stadt Kulmbach im Stadtgebiet, sagt der Pressesprecher. Darunter seien auch Radwege, für die die Stadt gar nicht winterdienstpflichtig sei: zum Beispiel der Radweg entlang der B 289 Richtung Mainleus oder der Radweg von Kulmbach über Katschenreuth nach Kasendorf. "Ohne unser Tun wären diese Radwege oftmals erst Tage später vom Straßenbaulastträger geräumt und gestreut worden."

Hinweise auf Stellen, wo es nicht so recht funktioniert mit dem Winterdienst auf Radwegen, nimmt die Stadt ernst. Nachdem sich Astrid Pfitzer schriftlich an die Stadt gewandt und auf verschiedene Probleme aufmerksam gemacht hatte, habe man unverzüglich reagiert und den Winterdienst mit einem kleinen Räumfahrzeug in die Pestalozzistraße und in die Wilhelm-Meußdoerffer-Straße geschickt, "um die Wege noch einmal ordentlich vom Schnee und Matsch zu befreien".

Wie Pressesprecher Gleich betont, sei es allerdings manchmal nicht zu vermeiden, dass dort, wo Straße, Radweg und Fußweg direkt, ohne Grünstreifen, nebeneinanderliegen, der von der Straße geräumte Schnee den Querschnitt des Radwegs verenge. "Das ist technisch leider nicht anders möglich, denn den Schnee hier komplett abzufahren, wäre ein unverhältnismäßig hoher Aufwand."

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar:

Erst denken, dann machen!

Vor dem Kino wird der Fußgängerüberweg frei gemacht. Der Schnee landet gleich nebenan. Auf dem Radweg. In der Hardenbergstraße räumt jemand die Rampe weg, die der Winterdienst vor seiner Ausfahrt aufgehäuft hat und deponiert den Schnee so, dass jetzt der Radweg blockiert ist. Und vor der Post nutzt ein (vermutlich privater) Winterdienst seit Jahren immer wieder ausgerechnet den Behinderten-Parkplatz als Schnee-Deponie. Für Radler ohne Belang, aber nicht weniger ärgerlich.

Böser Wille? Sicherlich nicht. Eher Gedankenlosigkeit. Verkehr: Das sind die Autos und die Fußgänger. Aber Radfahrer - im Winter? Die hat mancher einfach nicht auf dem Zettel. Aber auch in der kalten Jahreszeit gibt es Menschen, die regelmäßig auf zwei Rädern unterwegs sind, sei es aus gesundheitlichen, sportlichen oder ökologischen Gründen. Menschen, die (bekleidungs-)technisch in der Regel gut ausgerüstet sind, die aber gerade dann, wenn es draußen düster ist und nass und glatt, auch auf die Rücksichtnahme anderer Verkehrsteilnehmer angewiesen sind. Wer als Radler einem Autofahrer ausweichen will, der zu knapp überholt, und dabei in eine Schneerampe gerät, schwebt in Gefahr.

Natürlich muss man Verständnis haben für die Probleme des Winterdienstes. In der Stadt ist es eng, und irgendwo muss der Schnee ja hin. Da ist bisweilen Kreativität gefragt. Und Mut. Zum Beispiel der Mut, den Schnee nicht einfach auf den Radweg zu schieben, sondern einen Autoparkplatz (keinen Behinderten-Parkplatz!) in der Nähe als Deponie zu nutzen.

Wir hören den Aufschrei! Aber Kulmbach ist gut versorgt mit Parkplätzen. Da geht die Welt nicht unter, wenn mal ein paar fehlen.

Unsere Bitte an alle, die es angeht: In Zukunft erst denken, dann machen. Das erspart jede Menge Ärger und zeitaufwendige Nachbesserungen.