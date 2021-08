So soll es sein: Mischling Kimba sieht Verlockendes am Boden - aber erst wenn Trainerin Jasmin Ohnemüller ihr Okay gibt, darf die Hündin zugreifen. Eine wichtige Übung, denn nicht immer sind Leckerchen in freier Wildbahn so harmlos wie dieser (Übungs-)Speck. Üble Zeitgenossen haben es auf Vierbeiner abgesehen, so mancher Hund ist an präparierten Ködern elend gestorben.