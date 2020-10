Jeder, der in irgendeiner Form im kulturellen Bereich tätig ist, fühlt sich derzeit von der Politik vernachlässigt. Offensichtlich als "nicht system-relevant" eingestuft, kämpfen viele um ihre Existenz. Anfang April musste sich auch die Naturbühne Trebgast schweren Herzens dazu entschließen, erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1953 die Theatersaison 2020 abzusagen. Zu dieser Zeit waren die Proben für die vier beabsichtigten Eigenproduktionen bereits in vollem Gange.

Gleichzeitig entschieden sich die Verantwortlichen dafür, das vorgesehene Programm auf das Jahr 2021 zu verlegen. Der Start dazu ist jetzt erfolgt. Seit 1. Oktober ist der Vorverkauf freigeschaltet. Auf der Homepage des Vereins (www.naturbuehne-trebgast.de) können sowohl für die vorgesehenen Eigenproduktionen "Diener zweier Herren" (Premiere am 14. Mai 2021), "Kalendergirls" (Premiere am 21. Mai 2021), "Emil und die Detektive" (Premiere am 28. Mai 2021) und "Nicht öffentlich" (Premiere am 11. Juli 2021) als auch für alle Gastspiele Plätze ausgewählt und Karten bestellt werden.

Wie alle anderen Kulturveranstalter hofft auch die Naturbühne Trebgast, dass es - unter einigermaßen realistischen Bedingungen - im nächsten Jahr möglich sein wird, ihr treues Publikum wieder zu unbeschwerten Theaterabenden begrüßen zu können. Sie verspricht, dafür ein anspruchsvolles Programm anzubieten.

Fest steht aber schon jetzt: Der Ausfall einer weiteren Spielsaison würde nicht nur dem Trebgaster Theater Probleme bereiten.