Mehr als Baum und Zwischenraum

Alleen sind vielerorts selten geworden. In Kulmbach gibt es noch etliche baumgesäumte Straßen.

An einem jener lähmend heißen Tage der vergangenen Wochen haben wir eine kleine Versuchsreihe durchgeführt. Wir haben uns mit einem handelsüblichen Thermometer an verschiedene Orte in der Stadt gesetzt und die Temperatur gemessen. Das Ergebnis: beeindruckend.