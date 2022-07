Ein Streit zwischen zwei jungen Männern im Landkreis Kulmbach endete in einer Prügelattacke mit einem Baseballschläger - bis das Opfer bewusstlos wurde.

Die eigentlich miteinander befreundeten Männer trafen sich am Freitagabend (8. Juli 2022) auf einem Parkplatz in Mainleus, um gemeinsam "ihre Autos wieder in Schuss zu bringen", wie die Polizeiinspektion Kulmbach berichtet. Dabei gerieten sie jedoch heftig miteinander in Streit.

Junger Mann schlägt in Mainleus auf Auto und dann auf seinen Freund ein

Zunächst schlug der 24-Jährige aus dem Landkreis Lichtenfels auf das Fahrzeug des 22-jährigen Kulmbachers ein. Nachdem er den Außenspiegel des Fahrzeugs abgeschlagen hatte, ging er auch auf seinen Freund los und verprügelte ihn, bis dieser eine blutige Nase hatte.

Plötzlich griff der 22-Jährige jedoch zu einem Baseballschläger und schlug seinem Kontrahenten damit gegen die Stirn. Dieser versuchte noch, sich zu wehren, brach dann aber bewusstlos zusammen. Erst rund eine halbe Stunde später, als er bereits von einem Notarzt und per Krankenwagen ins Klinikum gebracht worden war, kam er wieder zu sich. Aufgrund seines starken Schädel-Hirn-Traumas musste er die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei zudem heraus, dass der 22-Jährige vor dem Angriff ohne Führerschein mit seinem Auto zum Tatort gefahren war. Er fuhr am Freitagabend auch noch einen weiteren Pkw auf den Parkplatz. Um die fehlende Zulassung und den fehlenden Versicherungsschutz zu verschleiern, montierte er die Kennzeichen eines anderen Autos an das Fahrzeug.

Nach Schlägerei: Etliche Anzeigen kommen auf Beteiligte zu

Der 22-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Auch der 24-Jährige hat strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten: Er erhält ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

