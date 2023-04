Der familienentlastende Dienst (FED) und die offene Behindertenarbeit (OBA) des AWO Kreisverband Kulmbach e. V. mit Sitz in der Hannes-Strehly-Straße haben seit März mit dem Wirsberger Lars Wagner-Einenkel einen neuen Einrichtungsleiter erhalten. Das berichtet der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kulmbach e.V.

Diese beiden zusammenhängenden Dienste richten sich an Familien mit Kindern mit Behinderung aus dem Landkreis Kulmbach und bieten neben Beratung vor allem Entlastung durch Einzelbetreuungen und verschiedene Freizeitangebote. Dazu zählen zum Beispiel Ausflüge in die Therme Obernsees und in Zoos, Bastelangebote, Spielenachmittage oder der Besuch von Festen. Nicht nur die Eltern profitieren davon. Gerade die betroffenen Kinder und Jugendliche können so etwas mit Gleichaltrigen unternehmen.

Der FED und die OBA suchen stets engagierte Bürger, die auf der Suche nach einer Ehrenamtstätigkeit sind. Auch Rentner und Schüler ab 16 Jahren können sich in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von 0-21 Jahren stundenweise, nach Rücksprache mit den Familien einbringen und so etwas Gutes tun. Zudem erhalten die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Solltest du Interesse an einer Mitarbeit im FED und der OBA der Arbeiterwohlfahrt Kulmbach haben oder auf der Suche nach Unterstützung und Beratung für dein Kind mit Behinderung sein, kannst du dich bei Lars Wagner-Einenkel unter der Telefonnummer 0160 92 94 56 52 oder unter der E-Mail fed@awo-ku.de melden.