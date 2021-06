Die fränkische Familien-Metzgerei Lauterbach aus Kulmbach schließt ihr Geschäft. Nach über 60 Jahren muss der Familienbetrieb am Kulmbacher Marktplatz nun dicht machen: Wegen "Erschöpfung", wie Inhaberin Ursula Lauterbach gegenüber inFranken.de erklärt.

Die Gründe seien "fehlende Nachfolger, fehlendes Personal und überdimensionale amtliche Auflagen." Da sei man einfach erschöpft. "Wenn man ständig zu knapp ist, kein Personal hat und vorne stehen die Kunden, da weiß man irgendwann nicht mehr, was man machen soll", erklärt Lauterbach.

Kulmbacher Familien-Metzgerei Lauterbach schließt: "Das ist halt kein Homeoffice"

Die Schließung macht Lauterbach traurig: Mit der Entscheidung gehe es ihr "schlecht, sehr schlecht. Vor allem wegen des Personales." Laut der Inhaberin seien die Angestellten schon von "tausenden Supermärkten" angefragt worden - "das zeigt nur, dass die Not da draußen genauso groß ist. Es sind eben auch einfach gute Leute."

"Das ist halt kein Homeoffice, bei dem man ein bisschen in die Tastatur tippt. Die Leute stehen da und wollen versorgt werden, und das im Akkord." Deshalb muss der Familienbetrieb nun schließen: Am 30. Juni 2021 ist es so weit. Lauterbach bedauert die Entscheidung sehr: "Aber mein Gott, was will man machen", sagt sie gegenüber inFranken.de.

