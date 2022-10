Facebook-Kommentar verletzt Kulmbacher Ladeninhaberin: Der Geschenke-Laden "Herzstücke" in der Kulmbacher Grabenstraße sucht einen Nachmieter. Die bisherige Inhaberin Sabine Kaim gibt ihr Geschäft aus persönlichen Gründen auf - darüber hat inFranken.de in der vergangenen Woche berichtet. Auf Facebook drückten mehrere Menschen unter dem geposteten Artikel ihr Bedauern über die Ankündigung aus. Ein Kommentar traf die Ladenbetreiberin indessen bis ins Mark. "Das hat echt wehgetan", sagt Kaim im erneuten Gespräch mit inFranken.de.

Was war passiert? In dem besagten Beitrag hielt eine Nutzerin indirekt fest, dass sie die bei "Herzstücke" angebotenen Waren für entbehrlich halte. "Ist halt nicht mehr die Zeit, Überflüssiges zu kaufen", schrieb die Frau. Sie persönlich verschenke demnach nur noch Geld beziehungsweise selbst gestaltete Geldgeschenke. "Der Kommentar war sicher nicht bös gemeint", nimmt Sabine Kaim an. "Ich vermute, dass die Leute, die so etwas schreiben, noch nie bei mir im Laden waren." Getroffen haben sie die wahrscheinlich unbedacht gewählten Worte aber dennoch. "Ich weiß, dass ich keine lebensnotwendigen Sachen anbiete. Aber das hat mich im Herzen berührt."

"Herzstücke" in Kulmbach: Inhaberin kontert Kommentar mit eigenem Statement

Die verletzende Bemerkung hat Kaim laut Eigenaussage zum Nachdenken bewegt. Auf Facebook geht die Inhaberin des Kulmbacher Geschenke-Ladens ausführlich darauf ein, was "überflüssig" ist - oder nicht. "Ist es überflüssig, Kinderbekleidung zu kaufen und zu schenken, die von Kleingewerbebetreibenden aus der Heimat hergestellt wurde, statt diese einem Großhändler abzunehmen, der in Bangladesch unter schlechten Umständen produzieren lässt?", gibt Kaim zu bedenken. "Ist es überflüssig, der Freundin, die immer kalte Füße hat, ein paar warme Kuschelsocken für die kalte Jahreszeit zu schenken?"

Auf die genannten rhetorischen Fragen folgen etliche weitere. "Mir wären auch noch mehr Beispiele eingefallen", betont die Ladenbetreiberin gegenüber inFranken.de. "Gerade den Aspekt, lieber vor Ort einzukaufen, als zu bestellen, finde ich wichtig", erklärt Kaim. "Wir haben eh schon genug Leerstände." In ihrem Geschäft gebe es dagegen regional hergestellte Produkte, die "mit Herzblut gemacht" seien. "Das ist auch gut für die Umwelt, weil lange Transportwege wegfallen. "Man muss doch nicht alles im Ausland fertigen."

Von diesen Punkten abgesehen, liegt ihr vor allem ein Grundsatz am Herzen. "Ich finde es nicht überflüssig, sich Gedanken über einen Menschen zu machen, dem man eine Freude machen will." Dass die wirtschaftliche Lage schon einmal entspannter war als aktuell, ist auch Kaim bewusst. "Klar müssen wir alle sparen", sagt sie. "Aber man darf sich selbst doch nicht vergessen - gerade in solchen schwierigen Zeiten. Und wenn man sich einfach mal ein paar Ohrringe für fünf Euro gönnt."

"War mir ein Bedürfnis": Ladenbetreiberin erhält für eigenen Post viel Zuspruch

Der schmerzliche Facebook-Beitrag hat die Kulmbacher Geschäftsfrau merklich zum Grübeln gebracht. "Es war mir ein Bedürfnis, das der Öffentlichkeit kundzutun", schildert Kaim den Beweggrund für ihren eigenen Post zum Thema "überflüssig". Für diesen habe sie "viel Zuspruch" erhalten, berichtet sie. "Gerade jetzt, in dieser nicht ganz einfachen Zeit, sind es genau diese Dinge, die Freude bereiten", stimmt eine Frau der "Herzstücke"-Inhaberin zu. "Egal, ob zum Eigengebrauch oder für einen lieben Menschen, der den Unterschied zu schätzen weiß."

