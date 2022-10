Kulmbacher Winterdorf 2022: Findet beliebtes Spektakel am Marktplatz statt?

"Entscheidung muss wirtschaftlich sinnvoll sein ": Veranstalter mit Sorgen

": Veranstalter mit Sorgen Dann soll die endgültige Entscheidung fallen

Müssen die Kulmbacher auch dieses Jahr wieder ohne das beliebte Winterdorf am Marktplatz auskommen? Bereits in den letzten beiden Jahren mussten die Veranstalter die Weihnachtsgastronomie ausfallen lassen, nun könnte die dritte Absage in Folge drohen.

Betrieben wird das Winterdorf von der Familie Grauberger aus Bayreuth, welche neben anderen Weihnachtsmärkten auch das beliebte Winterdorf in Bayreuth betreibt: "Das Winterdorf ist eine eigenständige Wintergastronomie und bietet Möglichkeiten zum Essen und Trinken, eine Partyhütte und andere Attraktionen", erklärt Kurt Grauberger im Gespräch mit inFranken.de.

Die letzten Jahre seien hart gewesen, weshalb man das Winterdorf bereits 2020 und 2021 abgesagt hätte: "Erst kam die Pandemie, dann zunehmender Personalmangel und Logistikprobleme. Das hat die Veranstaltung des Winterdorfes nicht einfacher gemacht", so Grauberger.

Und auch diesem Jahr müsse man nun erst einmal schauen, ob eine Wiedereröffnung überhaupt möglich ist: "Die Entscheidung, die wir treffen, muss aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein."

Veranstalter gibt die Hoffnung noch nicht auf: "Wir möchten gerne, dass es stattfindet"

Die Hoffnung aufgegeben habe Grauberger aber trotzdem noch nicht: "Wir sind in Kontakt mit der Stadt Kulmbach und haben uns eine Deadline für eine endgültige Entscheidung gesetzt". Ob das Winterdorf auch dieses Jahr seine Pforten öffnen wird, werde man bis Mitte November bekannt geben.

Einen erneuten Ausfall würde auch die Familie Grauberger selbst betrauern: "Wir möchten gerne, dass es stattfindet, weil wir das Winterdorf schon so lange betreiben. Aber es muss eben auch machbar sein".

