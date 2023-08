Kasendorf: Industrieriese Ait baut Produktion in Franken aus - Bekenntnis zu "Made in Germany"

Ait-Group aus Kasendorf erwirbt Nachbargebäude für Produktion

aus erwirbt für "Weiter auf Expansionskurs ": Unternehmensgruppe "verdoppelt Produktionskapazität"

": Unternehmensgruppe Insgesamt 80.000 Quadratmeter kommen hinzu - das sind die Pläne

kommen hinzu - das sind die Mitarbeiter-Übernahme von Maja-Werken ebenfalls auf Agenda

Sorge bereitet momentan der Trend zur Verlagerung von Produktionsstandorten deutscher Industrieunternehmen ins Ausland, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) kürzlich auf Basis einer Umfrage betonte . Doch es gibt auch gegenteilige Beispiele. So die Ait-Group mit Stammsitz in Kasendorf (Landkreis Kulmbach). Der Wärmepumpensteller habe unter anderem Gebäude der benachbarten Maja-Werke erworben und baut diese nun für die eigene Produktion um.

Kasendorfer Ait-Group verstärkt Wärmepumpenproduktion - "weitere Ausbaumöglichkeiten" durch zusätzliches Grundstück

"Die Ait-Group ist weiter auf Expansionskurs", heißt es in einer Pressemitteilung. Durch den Umbau der neu erworbenen Gebäude des Möbelherstellers verdoppele das Unternehmen die "Produktionskapazität und steigert diese in der finalen Ausbaustufe um bis zu 150.000 Einheiten". Der geplante schrittweise Umbau der Maja-Werke solle es dem Wärmepumpen-Spezialisten ermöglichen, Anfang 2024 die Produktion aufzunehmen und damit zügig "auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Heizlösungen zu reagieren".

Auf einer Gesamtfläche von rund 50.000 Quadratmetern (davon über 30.000 Quadratmeter Produktions-, Lager- und Büroflächen) wolle das Unternehmen die Produktion insbesondere in den Bereichen Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen sowie für Großgeräte für die Produktmarken "alpha innotec" und "Novelan" ausbauen, heißt es. Auch Beschäftigte der Maja-Werke sollen in diesem Zuge übernommen werden. Neben der Nachbarimmobilie nenne die Ait-Gruppe zusätzlich ein angrenzendes, unbebautes Grundstück mit einer Größe von circa 30.000 Quadratmetern jetzt ihr Eigen. "Für den Standort Kasendorf eröffnen sich dadurch mittelfristig weitere Ausbaumöglichkeiten", heißt es dazu.

"Der Erwerb der neuen Fertigungsstätte in Kasendorf stärkt den Standort und unterstreicht das Bekenntnis der ait-group zum Qualitätsversprechen 'Made in Germany'." Die Unternehmensgruppe unterstreiche mit der Expansion im Kasendorfer "Heat Pump Valley" - wie sie die Region rund um ihren Firmensitz bezeichnet - ihre "gesellschaftliche Verantwortung für Umwelt und Region".

Unternehmensgruppe will weiterhin "zukunftssichere Arbeitsplätze in Oberfranken schaffen"

"Seit rund 25 Jahren sind wir in Kasendorf zu Hause. Die Menschen in der Region identifizieren sich mit Ait und sind stolz darauf, mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur Wärme- und Energiewende zu leisten. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch in Zukunft fortschreiben und weiterhin attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze in Oberfranken schaffen", wird Geschäftsführer Marco Roßmerkel dazu zitiert.

"Wir werden das Kasendorfer Heat Pump Valley kontinuierlich ausbauen und den Produktionshochlauf innovativer Wärmepumpen Made in Germany weiter vorantreiben", so Geschäftsführer Sjacco van de Sande. Die Ait-Group plane zudem gerade einen Standort in Thurnauund habe kürzlich eine Produktionsstätte im thüringischen Ummerstadt in Betrieb genommen.

Die Ait-Deutschland GmbH ist nach eigenen Angaben Teil des Nibe-Konzerns, einem "führenden europäischen Anbieter von nachhaltigen Energielösunge", wie es im Unternehmenssteckbrief heißt. Auf das Jahr 1998 gehe die Gründung zurück. Ait beschäftige 1400 Mitarbeitende und Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden/Belgien, den USA und Schweden. Weitere Nachrichten aus Kulmbach findest du in unserem Lokalressort.