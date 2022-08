Thurnau: Fränkischer Industrie-Riese baut neuen Produktionsstandort

Die Gemeinde Thurnau im Landkreis Kulmbach wird neuer Produktionsstandort von Ait Deutschland. Das oberfränkische Technologieunternehmen werde in Zukunft einen "mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Standort Thurnau investieren", so eine Pressesprecherin des Unternehmens gegenüber inFranken.de. Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) sieht seine Gemeinde vor neue Aufgaben gestellt.

400 bis 500 neue Arbeitsplätze: "Ait Deutschland" investiert in Thurnau

Am vergangenen Montag (22. August 2022) gab der Gemeinderat grünes Licht für die Errichtung einer Produktionsstätte für Wärmepumpen in Thurnau. "Wärmepumpen sind eine der Technologien der Zukunft, da sie bestehende Ressourcen nutzen, ohne sie zu verbrauchen", erklärt Andrea Eber, Pressesprecherin von "Ait Deutschland". Deshalb sei die Wärmepumpe ist ein wichtiges Puzzleteil der Energiewende, und in der Politik aktuell "ein heißes Thema".

Die neue Produktionsstätte lässt sich das Unternehmen einiges kosten: "Es wird ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag in den Standort Thurnau investiert werden". Das Ziel seien 400 bis 500 neue Arbeitsplätze am Standort Thurnau: "Dafür haben wir ursprünglich eine Produktionsgrundfläche von 20.000 Quadratmetern gekauft, mittlerweile wurden sogar noch zusätzliche Flächen gesichert".

Ausschlaggebend für Thurnau sei laut Eber neben der günstigen Lage an der A70 vor allem die direkte Nachbarschaft zum Firmensitz im Nachbarort Kasendorf gewesen, denn auf diese Weise müsse "kein Mitarbeiter groß umziehen".

"Größte Ansiedlung eines Privatunternehmens in jüngerer Vergangenheit" - Kommunalpolitiker glücklich

Der Thurnauer Bürgermeister spricht gegenüber inFranken.de von "einer der größten Ansiedelungen eines Privatunternehmens in der jüngeren Vergangenheit im Landkreis Kulmbach".

"Wir haben vor ungefähr sieben Jahren neue Industrieflächen bereitgestellt und von selbst geschaut, welche Firmen in der Umgebung ihre Produktion erweitern wollen", schildert Bernreuther. "In Kassendorf sind wir mittlerweile flächenmäßig am Limit, deshalb brauchten wir zusätzliche Produktionsstätten", bestätigt Ait-Pressesprecherin Elber. Eine davon werde jetzt in Thurnau entstehen.

Auch andere Unternehmen hätten sich laut Bürgermeister Bernreuther mittlerweile im Thurnauer Gewerbegebiet niedergelassen: "Mit der Ait sind insgesamt elf Firmen in unserem Industriegebiet ansässig. Der Gühring-Konzern, Deutschlands größter Werkzeughersteller, hat hier ebenfalls eine Fabrikhalle."

Bürgermeister sieht Thurnau vor Herausforderung - "Die Aufgabenstellung der Gemeinde wird sich ändern"

Angesichts der Investition sieht sich Bernreuther vor neue Herausforderungen gestellt: "Die Aufgabenstellung der Gemeinde wird sich ändern. Unsere zukünftige Aufgabe ist die Errichtung von Wohngebieten für die Arbeitskräfte."

Außerdem müsse man dafür sorgen, dass sich das Personal in Thurnau wohlfühle. Für diesen Zweck habe man bereits einen Fitnesspark errichtet, ein Foodtruck soll in Zukunft folgen.

Der Baubeginn werde im vierte Quartal 2022 sein, die Inbetriebnahme der neuen Produktionstätte ist Anfang 2024 geplant.

