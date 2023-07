Tierheim Kulmbach nimmt acht in Franken ausgesetzte Hunde auf

Nicht alle Hunde haben die Strapazen überlebt - "war ein echter Schock "

haben die Strapazen - "war ein " "Schön zu sehen" : Verbliebene Hunde nach Rettung "wie ausgewechselt"

: Verbliebene "wie ausgewechselt" Entscheidende Frage offen - "bereitet mir Bauchschmerzen"

In der letzten Woche sind im Tierheim in Kulmbach acht Hunde gelandet, die zuvor in Franken ausgesetzt wurden. Die kleinen, verängstigten Tiere wurden in einer mehrtägigen Rettungsaktion eingefangen, inFranken.de berichtete ausführlich darüber. Nachdem der letzte Hund am Mittwoch (26. Juli 2023) eingefangen worden war, kann Tierheimleitung Angelika Enzmann nun eine positive Nachricht vermelden: "Die Hunde sind regelrecht aufgeblüht. Zu mir haben sie auch schon echtes Vertrauen gefasst", freut sich die Tierschützerin. Doch nicht für alle Hunde ist es gut ausgegangen.

"Konnten ihm nicht mehr helfen": Hund muss nach schrecklicher Entdeckung im Tierheim Kulmbach "erlöst" werden

Von den acht eingefangenen Hunden sind mittlerweile nur noch sieben am Leben. "Das war nochmal ein echter Schock für uns", so Enzmann. "Einen der Hunde mussten wir leider erlösen. Der hatte eine riesige Wunde voller Maden, die ihn innerlich schon fast aufgefressen haben." Für das Tierheim sei die Nachricht sehr frustrierend gewesen.

"Wir konnten ihm leider nicht mehr helfen." Für die restlichen Tiere folgte am Freitag (28. Juli 2023) ein Termin bei "Wuff Wuff Miau" in Kulmbach, "bei Susi, die sich glücklicherweise bereit erklärt hat, die Hunde zu scheren und zu waschen", erzählt Enzmann. In Akkordarbeit habe man sich dort der Hunde angenommen. "Manche haben sich gut scheren lassen, bei manchen ging es allerdings auch gar nicht. Vor allem das Baden war eine Katastrophe, die Hunde hatten Angst und Panik, haben herumgeschrien und um sich gebissen."

Doch die Tortur habe sich gelohnt: "Die Hunde sind danach wie ausgewechselt. Das war so schön zu sehen: Sie haben sich plötzlich gewälzt, geputzt, sich mal gekratzt", freut sich die Tierheimleitung. Gesundheitlich seien sie "gut beieinander", nun würden die Tiere noch geimpft und gechippt. "Wir wissen noch nicht sicher, ob sie dann in die Vermittlung dürfen. Ich gehe aber davon aus." Das Schicksal einer anderen Hündin aus dem Tierheim Kulmbach macht die Tierschützer derweil "traurig und glücklich zugleich".

"Bereitet mir Bauchschmerzen": Entscheidende Frage nach Hundefund offen - Tierheimleitung hofft auf Aufklärung

Insgesamt sei Enzmann zufrieden, wie die Hunde sich gemacht haben. "Es ist wirklich erstaunlich, ich hätte nicht erwartet, dass sie so schnell so gut drauf sind." Auch Anfragen habe das Tierheim schon erhalten: "Trotzdem ist es wichtig zu sagen, dass die Tiere vermutlich nicht stubenrein sind. Wir sind auch noch nicht spazieren gegangen, wissen also nicht, ob sie überhaupt an der Leine gehen."

Was Enzmann jedoch vor allem noch Kopfzerbrechen bereite, sei die Frage nach der Herkunft der Hunde. "Zu den Junghunden fehlen die Muttertiere. Das bereitet mir Bauchschmerzen: Ob da irgendwo noch Hunde sitzen, wo vielleicht sogar gezüchtet wird - wir haben einfach null Anhaltspunkte. Wir werden auf jeden Fall nochmal versuchen, die Leute zu mobilisieren, um vielleicht rauszubekommen, wo die Hunde herkommen."

Ein Tierheim im Kreis Bamberg schöpft nun nach der Kündigung ihrer Vermieter neue Hoffnung: "Es geht um alles oder nichts!" Unter den besten 50 Unternehmen aus Bayern sind in diesem Jahr 17 Unternehmen aus Franken - auch ein Kulmbacher Dienstleister darf sich über die Auszeichnung freuen. Die aktuellen Nachrichten aus Kulmbach bei inFranken.de.