Himmelkron vor 38 Minuten

Unglück im Hochzeitskonvoi

Unfall auf dem Weg zur Trauung - schlechte Nachrichten für Hochzeitspaar

Heiraten konnte ein Paar an dem Tag nicht: In dem Konvoi auf dem Weg zur Trauung hat es am Samstag (18. März 2023) im Landkreis Kulmbach einen Unfall gegeben. Der Bräutigam zog sich dadurch Verletzungen zu - die Hochzeit musste abgesagt werden.