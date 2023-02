Am Dienstag (31. Januar 2023) und Mittwoch (1. Februar) stellten Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth bei zwei von ihnen kontrollierten Autofahrern einen Einfluss von Drogen fest.

Der erste Fall ereignete sich laut der Polizei Stadtsteinach am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr, als die Beamten einen 44-jährigen Autofahrer anhielten und kontrollieren. Hierbei zeigte dieser deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Schnelltest bestätigte den ersten Verdacht der Beamten, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Dem Mann wurde darauf die Weiterfahrt verboten, ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren, ein Fahrverbot sowie ein Eintrag in Flensburg.

Autofahrer steht unter Drogeneinfluss - Polizei entdeckt Betäubungsmittel

Zum zweiten Vorfall kam es dann am Mittwochnachmittag. Bei ihm kontrollierten wiederum Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth einen, dieses Mal 40-jährigen, Autofahrer, der gegen 14 Uhr in die Verkehrskontrolle geraten war.

Hierbei stellten die Beamten auch bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest, sodass auch in diesem Fall eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, die der Mann auf seiner Fahrt mit sich führte. Für ihn ging die Fahrt in der Folge auch nicht mehr weiter. Jetzt erwartet den 40-Jährigen ein Strafverfahren. Außerdem muss er mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot sowie einem Eintrag in Flensburg rechnen.

Vorschaubild: © Polizeipräsidium Oberfranken / Alexander G. Walther