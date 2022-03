Warm anziehen und raus - das war für viele Einheimische und Gäste das Wochenend-Motto. Bummeln, einkaufen, einkehren: In der durch die Pandemie noch immer veranstaltungsarmen Zeit wirkte der Frühjahrsmarkt fast schon wie eine Attraktion, verbunden mit dem Gefühl: Es geht wieder 'nauswärts.

"Wir sind froh, dass wir endlich wieder auf Märkte gehen können", sagte eine Händlerin, glücklich, dass sich an ihrem Stand wieder Schlangen von Menschen bildeten, die Lust auf gebrannte Mandeln und andere Leckereien hatten.

Am Samstag war die Kundschaft noch eher spärlich, doch der verkaufsoffene Sonntag lockte dann doch viele Leute in die Stadt, die an den verschiedenen Ständen stöberten und auch etwas kauften. Haushaltswaren, Kleidung, Tees und Gewürze, Schmuck und Parfum, Feinkost und Süßigkeiten: Das Angebot war vielfältig und bot für jeden etwas.