Die Verantwortlichen des Deutschen Dampflokomotiv-Museums hatten sich über das Wochenende von Freitag bis Sonntag gemeinsam mit den Eisenbahnfreunden Zollernbahn einiges einfallen lassen und ein tolles und zugleich abwechslungsreiches Programm geboten, auch wenn die Besucherzahlen durch das nicht gerade einladende Wetter litten.

Nostalgische Schnellzugfahrten

Der besondere Anziehungspunkt waren die nostalgischen Schnellzugfahrten mit der legendären Dampflokomotive 01 519 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn. Die Reisenden begaben sich dabei auf die Spuren der bekannten Dampfschnellzüge auf der Magistrale Bamberg-Hof, auf der einst auch der bekannte Schnellzug "Frankenland" verkehrte.

Stimmungsvoll beleuchtet

Bevor das Gastspiel der Lok vom Heimatbahnhof in Rottweil am gestrigen Sonntag mit "Rampenfahrten" über die legendäre Eisenbahnsteilstrecke "Schiefe Ebene" im DDM endete, präsentierte das Museum die 01 519 am Freitag in besonderem Ambiente am Abend. Da stand die Lok vor dem Rechteckschuppen im Kohlenhofgelände speziell für die Freunde der Fotografie bereit, und mit Einbruch der Dunkelheit werden der Kohlenhof und die anderen Teile des Museums zudem stimmungsvoll beleuchtet und die Tore des Ringlokschuppens geöffnet, so dass sich außergewöhnliche Ansichten ergaben. Die 01 519 zeigte sich auch bei stimmungsvollem Licht im Kohlenhof und zwischendurch auch auf der Drehscheibe.

Vom Dampfkran mit Kohle beladen

Ein besonderes Highlight gab es gestern in der Mittagszeit für die Museumgäste zu sehen, als die 01 519 auf dem Kohlenhofgelände stilecht vom Dampfkran mit schlesischen Braunkohlen beladen wurde. Während dem gesamten Wochenende präsentierte der Verein der Freunde des DDM e. V. im Museumsgelände zudem ein Spektakel auf der Kleinbahn, denn gleich zwei Dampfloks und eine Diesellok waren hier im Dauereinsatz und es dampfte und pfiff an allen Ecken und Enden.

Das Zugpferd war natürlich die 01 519 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn, die auf ein bewegtes Lokomotiv-Leben zurückblicken kann. Sie wurde von Henschel & Sohn in Kassel im Juni 1936 gebaut und als 01 186 an die Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft abgeliefert. Abgenommen wurde sie am 17. Juni 1936, und ihr erster Heimatbahnhof war Dresden Altstadt. Seit 1995 befindet sich die Maschine im Eigentum der Eisenbahnfreunde Zollernbahn und wird vom Verein in ganz Deutschland eingesetzt. Ihre zulässige Höchstgeschwindigkeit wird mit 130 beziehungsweise 80 km/h angegeben.