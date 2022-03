Kulmbach vor 1 Stunde

Burggeflüster

Die vermeintlich perfekte Welt des S(ch)eins

Fabelhaft inszeniertes Essen, makellose Körper und eine harmonische Welt, in der alles perfekt zu sein scheint. Das ist die Welt von Instagram. Doch was hinter den Kulissen oder in dem Menschen, der hinter den ganzen Fotos steckt, vorgeht, kommt ganz selten zum Ausdruck.