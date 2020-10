Es war eine kluge Entscheidung der Verantwortlichen, die diesjhrige Brgerversammlung vom Rathaus in den groen Saal der Dr.-Stammberger-Halle zu verlegen: So konnten nicht nur die corona-konformen Abstnde eingehalten werden. Es war auch Platz fr gut 70 Besucher - so viele, wie bei den Brgerversammlungen der letzten Jahre lange nicht registriert wurden. Entsprechend umfangreich war die Zahl der Beitrge.