Kulmbach vor 1 Stunde

Wirtschaft

Deshalb ziehen auch die Bierpreise an

Die steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie machen auch den Brauereien im Landkreis Kulmbach zu schaffen. "Alles wird teurer", sagt Schübel-Braumeister Jürgen Münch und fügt an: "So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt."