Jasmin Prawitz und Sina Lechner wissen, dass man sie falsch verstehen könnte. Sie wissen, dass das Coronavirus viele Menschen das Leben gekostet und noch viel mehr vielleicht auf lange Dauer gesundheitlich beeinträchtigt hat. Sie wissen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für viele Menschen existenzbedrohend sind.

Dennoch sagen sie: "Corona hat dem Klima gut getan!" Vor allem in den Metropolen Asiens habe sich während des Lockdowns die Luftqualität deutlich verbessert. Von überall in der Welt kommen Berichte, dass sich die arg geschundene Natur erholt hat, als der Mensch seine Eingriffe zurückgefahren hat.

"Jetzt geht es darum, aus diesen Erfahrungen zu lernen", sagen die beiden. "Die Menschheit darf nicht in alte Verhaltensweisen zurückfallen."

Sina Lechner (16) und Jasmin Prawitz (17) sind Schülerinnen der elften Jahrgangsstufe des Caspar-Vischer-Gymnasiums. Seit langem schon engagieren sie sich in der Umweltpolitik, waren im vergangenen Jahr bei den Demonstrationen der Initiative Fridays for Future dabei. Dann kam Corona. Es gab weder Treffen noch Demonstrationen, statt dessen den Lockdown. Nun aber soll es weitergehen. Gemeinsam mit anderen jungen Leuten haben die beiden wieder eine Fridays-for-Future-Demonstration organisiert, die am Freitag auf dem Kulmbacher Marktplatz stattfinden wird.

Wer ist willkommen? "Jeder, dem der Klimawandel und die Entwicklung hin zu einer klimafreundlichen Lebens- und Wirtschaftsweise ein Anliegen ist", sagt Sina Lechner. Was den Initiatoren dabei wichtig ist? "Wir wollen unabhängig und parteifrei bleiben."

Offenes Mikrofon

Jeder, der zum Thema etwas sagen will, kann dies tun: Wie schon bei den früheren Veranstaltungen von Fridays for Future wird es ein offenes Mikrofon geben. "Aber wir wollen da keine parteipolitischen Statements und vor allem keine Hassreden", sagt Jasmin Prawitz.

Weil die Initiatoren der Demo zum Teil noch nicht volljährig sein, haben sie sich Unterstützung vor allem in ihren Familien gesucht. Angehörige haben die Demo offiziell angemeldet; Angehörige werden auch als Ordner vor Ort sein und hauptsächlich dafür sorgen, dass die Auflagen, die es für solche Veranstaltungen zu Corona-Zeiten gibt, eingehalten werden (siehe Infobox).

Die Botschaft, die die Initiatoren von Fridays for Future vermitteln wollen, ist einfach: "Wenn wir die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen wollen, müssen wir alle umdenken." In der Verantwortung sehen Sina Lechner und Jasmin Prawitz dabei jeden Einzelnen, aber auch Gesellschaft und Wirtschaft. "Es muss endlich verbindliche Richtlinien geben, an denen sich die Menschen orientieren können." Hier sehen die jungen Klima-Aktivisten die Politik in der Pflicht. Der werfen sie vor, bislang noch zu wenig auf die Experten zu hören. Das aber sei insbesondere in Deutschland vonnöten. Deutschland sei ein wichtiges Industrieland. "Wir haben da schon eine Vorbildfunktion."

Opfer für spätere Generationen

Die Initiatoren von Fridays for Future bemühen sich selbst um einen bewussten, klimafreundlichen Lebensstil. Sie wissen, dass es bei der praktischen Umsetzung oft Tücken gibt. Aber sie bleiben dennoch bei der Stange. "Natürlich ist das für den Einzelnen nicht leicht", sagt Jasmin Prawitz. Und Sina Lechner fasst es zusammen: "Wir alle müssen Opfer bringen für eine Generation, die heute noch gar nicht auf der Welt ist."

