Bayernweit gilt ab Samstag eine sogenannte Ampelregelung. Was hat man sich darunter vorzustellen?

Was ist, wenn die Ampel Grün zeigt?

Was ist, wenn die Ampel Gelb zeigt?

Was ist, wenn die Ampel Rot zeigt?

Immer wieder kommt die Maskenpflicht ins Spiel. Welche Bedeutung hat die sogenannte Alltagsmaske?

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt in ganz Deutschland. Auch der Landkreis Kulmbach macht da keine Ausnahme. Allein am Donnerstag waren hier 13 neue Fälle gemeldet worden - eine Nachricht, die bei den Verantwortlichen im Landratsamt für etliche Aufregung sorgte. Zwar setzte sich dieser Trend gestern glücklicherweise nicht fort. Aber die Behörden sind wachsam. Bei einem Pressegespräch am Freitag erläuterten Landrat Klaus Peter Söllner , Oliver Hempfling, der dem Krisenstab vorsteht, sowie die Amtsärztin Camelia Fiedler, worauf es in der Region nun ankommt Derzeit kennt man drei verschiedene Gefährdungsstufen und daraus resultierend verschiedene Beschränkungen beziehungsweise Anordnungen für das öffentliche und private Leben. Jeder Stufe liegt ein sogenannter Sieben-Tage-Inzidenzwert zugrunde (siehe nebenstehende Grafik). Das ist eine Kennziffer, die sich ergibt, wenn man die Neu-Erkrankungen einer Woche in einer bestimmten Region hochrechnet auf eine Einwohnerzahl von 100 000. Dieser Inzidenzwert macht es möglich, das Infektionsgeschehen in unterschiedlich besiedelten Regionen zu vergleichen.Die Ampel zeigt Grün, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 35 liegt. Dann dürfen sich, wie schon bisher, zehn Personen oder Mitglieder zweier Haushalte im öffentlichen Raum treffen. Veranstaltungen sind in geschlossenen Räumen mit 100 Teilnehmern, im Freien mit 200 Teilnehmern möglich. Für Kultur, Sport, Gottesdienste und Versammlungen gelten Spezialregelungen. Eine Maskenpflicht besteht im ÖPNV, in Schulen, Krankenhäusern und Gastronomie und so weiter, oder wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.Bei einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 35 zeigt die Ampel Gelb. Private Feiern und Kontakte werden dann auf maximal zehn Personen oder zwei Haushalte beschränkt. Ab 23 Uhr gilt in der Gastronomie die Sperrstunde, ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen sowie ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Überall dort, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, ist eine Maske Pflicht.Die höchste Alarmstufe tritt ein, wenn der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert auf über 50 steigt. Dann werden private Feiern und Kontakte auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte begrenzt. Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gelten ab 22 Uhr. Bei allen Stufen gilt: Je nach örtlichen Gegebenheiten sind weitere Verfügungen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde möglich."Die Maske ist essenziell für die Bekämpfung von Corona", sagt Oliver Hempfling vom Landratsamt. Natürlich sei die Maske für den einen oder anderen unangenehm. "Aber sie hilft, andere zu schützen." Im Landratsamt kennt man sehr wohl die Maskenverweigerer und jene, die sich auf ein vermeintliches Grundrecht berufen, keine Maske tragen zu müssen. "Aber", so Hempfling, "es gibt kein Grundrecht, andere zu gefährden".