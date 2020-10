Der rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen vom Donnerstag hat sich im Landkreis Kulmbach nicht fortgesetzt. Gestern wurde lediglich ein weiterer Fall bestätigt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 343. Von diesen Fällen gelten inzwischen 311 wieder als genesen. Unter Berücksichtigung der elf Verstorbenen liegt die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen bei 21, der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert beträgt demnach 25,15 (siehe auch nebenstehenden Artikel). Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 218 Landkreisbürger in Quarantäne.

Im Landkreis Bayreuth liegt der Inzidenzwert bei 10,61, in der Stadt Bayreuth bei 25,40. Aktuell sind im Landkreis Bayreuth 15 und in der Stadt Bayreuth 26 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 471 und in der Stadt Bayreuth 313 Personen positiv auf dieses Corona-Virus getestet. Insgesamt 37 Patienten sind bisher an den Folgen der Infektionskrankheit gestorben.

Im Landkreis Lichtenfels sind derzeit 31 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den letzten Monaten wurden insgesamt 412 Erkrankte und 16 Todesopfer gezählt. Die meisten Erkrankten gibt es derzeit in Lichtenfels (8), Marktgraitz (5) und Burgkunstadt (3). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Lichtenfels liegt bei 25,4.

Allerdings stehen - Stand gestern - noch die Ergebnisse von ungefähr 420 Tests des Gesundheitsamtes aus. Sollten hier sieben weitere positive Fälle hinzukommen, wird der Landkreis Lichtenfels die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschreiten. Dann greifen die Maßnahmen gemäß der ab sofort im Freistaat gültigen Ampel (siehe Grafik auf dieser Seite). Der Landkreis Lichtenfels wird bei Bedarf mit einer Allgemeinverfügung weitere Maßnahmen einleiten. Daher ergeht der Appell an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Abstands- und Hygienemaßnahmen zu halten. Das größte Ansteckungsrisiko gehe von (privaten) Feiern aus, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt Lichtenfels.

Noch relativ entspannt stellt sich die Lage in Kronach dar. Hier werden aktuell zwölf Infizierte gemeldet: Sieben-Tage-Inzidenz bei 11,99.