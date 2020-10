Wie ist die Situation an den Schulen? Am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium findet derzeit kein Präsenz-Unterricht statt, weil so viele Lehrer in Quarantäne sind, dass ein Unterrichtsbetrieb nicht mehr möglich ist. In der Fachoberschule/Berufsoberschule (FOS/BOS) wurden zwei Lehrer und vier Schüler positiv getestet. Das klinge unspektakulär, sagt Schulleiter Alexander Battistella. Es hat aber dazu geführt, dass 18 Lehrkräfte und vier Klassen mit insgesamt rund 110 Schülern in Quarantäne müssen. Battistella: "Eine Beschulung ist da nicht mehr möglich". Fazit: Für etwa 280 Schüler von BOS und FOS ist jetzt wieder Distanzunterricht von zuhause aus angesagt - und die Hoffnung, dass nach den Herbstferien wieder alles seinen gewohnten Gang geht. Diese Hoffnung hat man auch am Caspar-Vischer-Gymnasium und an der Carl-von-Linde-Realschule: Hier wird in dieser Woche noch unterrichtet wie üblich.

Allerdings soll nach Maßgabe der Behörden auf Gruppen- oder Partnerunterricht verzichtet werden. Wie sieht es an den Grund- und Mittelschulen aus? An den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Kulmbach ist die Lage recht ruhig. Lediglich an der Grundschule in Kulmbach-Ziegelhütten sind eine Lehrerin und drei Schulkinder betroffen; drei Klassen mit etwa 65 Kindern und sieben Lehrer sind in Quarantäne. Die Unterrichtsausfälle können Schulamtsleiter Michael Hack zufolge noch mit mobilen Reserven kompensiert werden. Für alle Kinder gilt die Maskenpflicht. Und was ist in den Kindergärten los? Aus den Kindergärten in der Region gibt es keine schlechten Nachrichten. Allerdings müssen sich auch dort Kinder und Mitarbeiter an bestimmte Regeln halten: Für das Personal gilt die Maskenpflicht. Die Kinder bewegen sich ausschließlich in festen Gruppen und nehmen auch die Mahlzeiten ausschließlich mit ihrer Gruppe ein. Grundsätzlich gilt für Kindergärten wie für Grund- und Mittelschulen: Kinder mit Erkältungssymptomen müssen solange zuhause bleiben, bis sie einen negativen Corona-Test oder ein entsprechendes ärztliches Attest vorweisen können.