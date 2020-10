Einer der führenden Mitarbeiter des Kulmbacher Landratsamtes soll positiv auf Corona getestet worden sein. Das Gesundheitsamt musste reagieren: Landrat Klaus Peter Söllner, stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann, alle zehn Mitglieder des Kreisausschusses, der am Montag getagt hatte, und auch zahlreiche führende Mitarbeiter des Landratsamts sollen in Quarantäne geschickt worden sein. In einem solchen Fall übernehmen die weitere Landrats-Stellvertreter Dieter Schaar und Christina Flauder die Amtsgeschäfte.

Die Führung im Amt übernehmen in einem solchen Fall die Stellvertreterin des Landrats im Amt, Kathrin Limmer, und der geschäftsführende Beamte Rüdiger Köhler. Sie waren zwar bei der Sitzung ebenfalls anwesend, können aber weiterarbeiten, weil sie bereits infiziert waren und man davon ausgehen muss, dass sie sich derzeit nicht mehr anstecken können. Der Landkreis hat für Dienstagnachmittag weitere Informationen angekündigt.

Die Kulmbacher Region ist, wie bereits berichtet, am Dienstagmorgen nach zahlreichen weiteren Infektionsfällen in die "dunkelrote" Zone gerutscht. 30 Neuinfektionen sind allein am Dienstag festgestellt worden.