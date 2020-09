Ein brennendes Auto hat am Montagvormittag eine Vielzahl von Feuerwehrleuten und anderen Rettungskräften auf den Plan gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war in der Tiefgarage unter dem Eku-Platz in Kulmbach ein VW Golf in Brand geraten. Die Brandmelder sprangen sofort an; die Feuerwehr war rasch vor Ort.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil sich blitzschnell dichter Qualm entwickelte, der aus der Tiefgarage kaum abziehen konnte. Aus den Eingängen drangen Rauchwolken. Die Feuerwehr konnte nur mit Atemschutz zum Brandherd vordringen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz, bei dem Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand, niemand.

Ausgebremst wurden allerdings viele Autofahrer, die nach einem Einkaufsbummel oder Erledigungen in der Kulmbacher Innenstadt zu ihrem in der Tiefgarage geparkten Wagen wollten: sie mussten sich mehr als eine Stunde lang gedulden, bis der Weg in die Tiefgarage wieder frei war.

Der Einsatz führte auch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Weil die Einsatzfahrzeuge sowohl den sogenannten großen Kreisel als auch einen Teil der Grabenstraße blockierten, führte der einzige Weg aus der Innenstadt über Grabenstraße beziehungsweise Spitalgasse und Fischergasse. Im Schwedensteg kam es deshalb an der Ampel zu einem Rückstau, der bis zur Einmündung des Pörbitscher Wegs reichte.