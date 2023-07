Update vom 31. Juli 2023: Körperverletzung und Alkohol am Steuer

Der Sonntag (30. Juli 2023) verlief laut polizeilicher Sicht relativ ruhig. Dennoch kam es zu vereinzelten Straftaten. Besonders am Abend musste die örtliche Polizei durch Kräfte aus Bayreuth und Hof unterstützt werden. Gegen 21 Uhr wurde ein 19-Jähriger Opfer einer Körperverletzung. Ebenso mussten drei Personen das Gelände verlassen, weil sie das Fest störten.

Um 22 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer in eine Kontrollstelle der Polizei. Durch einen Alkoholtest wurde ein Wert von 0,52 Promille bei dem Fahrer festgestellt. Er muss jetzt ein Bußgeld von 500 Euro zahlen. Ebenso wird ihm der Führerschein für einen Monat abgenommen. Nach der Schließung des Fests befanden sich noch circa 500 Personen in der Oberen Stadt. Hier musste die Polizei nur aufgrund verbaler Streitigkeiten eingreifen.

Erstmeldung vom 30. Juli 2023: Kulmbacher Bierwoche gestartet - Polizei hat alle Hände voll zu tun

Trotz eines verregneten Starts beim Anstich der 72. Kulmbacher Bierwoche, entwickelte sich die traditionelle Veranstaltung im Verlauf der Nacht aus Sicht der Polizei "deutlich hitziger als es der Beginn hätte erahnen lassen", berichtet die Polizei Kulmbach in einer Pressemitteilung.

Nachdem zwar die Eröffnung unter Teilnahme des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder sowie der weitere Nachmittag "reibungslos und ohne größere Sicherheitsstörungen verlief", sei es bereits am frühen Abend des Samstags (29. Juli 2023) zu ersten Vorfällen gekommen.

Kulmbacher Bierwoche hat begonnen - 18 Anzeigen im Verlauf der ersten Nacht

Zu einer größeren Schlägerei mit mehreren Personen kam es direkt am Festzelt. Dabei wurde ein Mann so stark an der Nase verletzt, dass eine Behandlung im Klinikum Kulmbach notwendig wurde, so die Polizei. Insgesamt mussten im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. Juli 2023) 18 Anzeigen aufgenommen werden.

So führte ein Besucher einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker mit, ein anderer betrunkener Gast zeigte gegenüber den Beamten einen sogenannten "Hitlergruß" und es wurde auch eine Person unter dem Einfluss von Drogen am Steuer erwischt.

Der "traurige Höhepunkt der Nacht" ereignete sich schließlich nach Kneipenschluss, da eine Person einem Beamten der Bereitschaftspolizei ins Gesicht schlug und sich weitere Personen bei der Festnahme mit diesem solidarisierten. Als Ergebnis der Aktion verbrachten der Angreifer und seine Unterstützer den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle. Zudem müssen sie sich wegen eines tätlichen Angriffs, Gefangenenbefreiung und weiteren Delikten verantworten. Weitere Informationen zum Musikprogramm der Kulmbacher Bierwoche erfährst du hier.

Vorschaubild: © ivansmuk/#2215417/Colourbox