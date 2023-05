Kulmbacher Bierwoche 2023: Programm für Mega-Event steht fest - mehrere Premieren

Kulmbacher Bierwoche 2023 - das ist das Programm für das "größte Bierfest Nordbayerns"

Die Kulmbacher Bierwoche zieht jedes Jahr Massen an Besuchern und Besucherinnen an. Heuer findet sie vom 29. Juli bis 6. August 2023 statt. Los geht es wie gewohnt am letzten Samstag im Juli mit dem traditionellen Bieranstich. Nun gab der Veranstalter das musikalische Rahmenprogramm für das nach eigenen Angaben "größte, klassischste Bierfest Nordbayerns" bekannt. Neben einigen alten Bekannten werde demnach in diesem Jahr auch "eine in Kulmbach und Umgebung alteingesessene Party-Band" ihre Bierwochen-Premiere feiern. Auch eine weitere Neuerung wurde angekündigt.

Kulmbacher Bierwoche 2023: Das ist das Musik-Programm - Veranstalter kündigt neue Band an

"Auch in diesem Jahr werden bekannte und erfolgreiche Party-Bands die Bierwochen-Besucher in beste Feierlaune versetzen", teilt der Veranstalter am vergangenen Dienstag (2. Mai 2023) mit. "Neben den bierwochenerprobten Bands, wie Fetzentaler, Stoapfälzer Spitzbuam, die Wilderer, die Joe Williams Band oder auch der Aalbachtal Express" werde es in diesem Jahr auch zu einer Premiere kommen.

Die "in Kulmbach und Umgebung alteingesessene Party-Band" Radspitz spiele demnach in diesem Jahr erstmalig auf der Kulmbacher Bierwoche. Die Gäste im Bierstadl können sich demnach auf einen "Mix aus Rock- und Popklassikern, sowie aktuellen Feten- und Neue Deutsche Welle-Hits" freuen. Ansonsten setzt der Veranstalter nach eigenen Angaben "auf den bewährten Mix aus traditionellen Blaskapellen und mitreißenden Stimmungsbands". inFranken.de hat für euch das gesamte Musikprogramm der Kulmbacher Bierwoche 2023 auf einen Blick.

Samstag, 29. Juli 2023

11 Uhr - 14 Uhr: Stadtkapelle Kulmbach

15 Uhr - 24 Uhr: Fetzentaler

Sonntag, 30. Juli 2023

11 Uhr -14.30 Uhr: Pressack-Kombo

15 Uhr - 18 Uhr: Vlado Kumpan

19 Uhr - 23 Uhr: Radspitz

Montag, 31. Juli 2023

12.30 Uhr - 18.30 Uhr: Dorfmusik Rugendorf

19.30 Uhr - 23 Uhr: Fetzentaler

Dienstag, 1. August 2023

12 Uhr - 16 Uhr: Tag der Generationen - Sigrid & Marina

12 Uhr - 16 Uhr: Tag der Generationen - Schneiderwirt Trio

19.30 Uhr - 23 Uhr: Stoapfälzer Spitzbuam

Mittwoch, 2. August 2023

12.30 Uhr - 18 Uhr: Kasendorfer Musikanten

19.30 Uhr - 23 Uhr: Die Wilderer

Donnerstag, 3. August 2023

12.30 Uhr - 18.30 Uhr: Musikverein Marktleugast

19.30 Uhr - 23 Uhr: Stoapfälzer Spitzbuam

Freitag, 4. August 2023

12.30 Uhr - 18.30 Uhr: Musikverein Thurnau

19.30 Uhr - 24 Uhr: Joe Williams Band

Samstag, 5. August 2023

12 Uhr - 18.30 Uhr: Musikverein Burghaig

19.30 - 24 Uhr: Die Wilderer

Sonntag, 6. August 2023

11 Uhr - 17.30 Uhr: Musikverein Stadtsteinach

18.30 Uhr - 23 Uhr: Aalbachtal-Express

Neue Wirtin auf der Kulmbacher Bierwoche 2023: Schweizerin übernahm Traditionslokal

Wie die Kulmbacher Brauerei mitteilt, wird es heuer auch eine Veränderung bei den Festwirten in den traditionellen vier Ausschank-Ecken geben. Nach 37 Jahren hatte das Ehepaar Glaser im Januar 2023 ihre Traditionsgaststätte "Zum Seelöwen" an Sohn Felix und seine Lebensgefährtin Caroline Glanz, eine gebürtige Schweizerin, übergeben. Der Familiengeschichte folgend sei für Felix Glaser "sofort klar" gewesen, in Zukunft auch Verantwortung als Mönchshof-Festwirt übernehmen zu wollen.

"Es ist in Kulmbach eine ehrenvolle Aufgabe, Festwirt sein zu dürfen. Ich habe selbstverständlich großen Respekt, aber gleichzeitig kenne ich die Bierwoche von klein auf. Zudem habe ich immer wieder im Hintergrund mitgearbeitet. Insofern waren Caroline und ich uns bereits zum Ende der letztjährigen Bierwoche einig, dass wir uns gleich bewerben wollen", wird der Wirt zitiert. Im "lauschigen" Kapuziner-Biergarten werde 2023 wieder Volker Pausch von der Traditionsgaststätte "Zum Petz" die Leitung übernehmen, der 2022 seine Premiere als Festwirt in Kulmbach feierte, wie es heißt.

Ein "alter Hase" auf der Kulmbacher Bierwoche ist Matthias Wuschek vom "Casablanca", der die Krüge in der Kulmbacher-Ecke füllen soll. "Ich wünsche mir für die Bierwoche herrliches Wetter und viele gutgelaunte und durstige Gäste", wird Wuschek zitiert. In der Eku-Ecke werde Jürgen Stübinger von der "Frankenfarm" zum zweiten Mal nach 2019 als Festwirt verantwortlich sein - und darüber hinaus auch für die Versorgung mit Essen. "Neben typischen Bierzelt-Schmankerln, wie Krenfleisch oder Kulmbacher Bratwürsten, wird es auch wieder eine fränkische Brotzeitplatte geben, die garantiert für den ganzen Tisch reicht", wirbt die Kulmbacher Brauerei.

Tischreservierungen für Kulmbacher Bierwoche bereits möglich

Damit alle Interessierten auch sicher einen der begehrten Plätze im Bierstadl bekommen, besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, schon vorab einen Tisch zu reservieren.

Bereits am Montag (8. Mai 2023) um 10 Uhr fiel der Startschuss für die Tischreservierungen. Wie der Veranstalter mitteilt, sind die Reservierungen kostenpflichtig. Hier sei es gleich zu einem "Ansturm" gekommen, wie es heißt. "An den beiden Sonntagen, die traditionell oft von Familien als Besuchstage genutzt werden, wird je Tisch eine Gebühr von 50 Euro fällig", so der Veranstalter.

An allen anderen Tagen koste ein Tisch jeweils 80 Euro. Besetzt werden könne ein Tisch außerdem immer von zehn Personen. Weitere Infos dazu findet ihr hier. Für den Großteil der Tische im Bierstadl gelte demnach aber auch in diesem Jahr das altbekannte Credo 'wer zuerst kommt, mahlt zuerst'.