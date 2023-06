A70 im Landkreis Kulmbach: Auto gerät in Vollbrand

Am späten Donnerstagnachmittag (1. Juni 2023) stand ein Pkw auf der A70 Bamberg Richtung Bayreuth, nahe der Abfahrt Neudrossenfeld, komplett in Flammen. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz der alarmierten Feuerwehren aus Alt- und Neudrossenfeld, Harsdorf und Thurnau. Gegenüber inFranken.de sprach der Kommandant der Feuerwehr Altdrossenfeld, Christian Szam, über den Einsatz.

Was den Brand verursacht hat, ist nicht eindeutig. "Zu einem Fahrzeugbrand kam es heute im Feierabendverkehr auf der A70. Aus noch ungeklärter Ursache fing der Pkw plötzlich Feuer und stand kurze Zeit später in Vollbrand", berichtet die Feuerwehr Altdrossenfeld am Donnerstag in den sozialen Medien. Unter "schwerem Atemschutz" musste vor Ort hantiert werden, wie die Feuerwehr Thurnau in den sozialen Medien bekannt gibt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto schon komplett in Flammen. "Die Rauchentwicklung war sehr stark. Als wir angekommen sind, war das Auto schon völlig zerstört", so der Kommandant aus Altdrossenfeld. Ihm zufolge "war es zu spät, um noch irgendetwas herauszufinden." Aufgrund der anhaltenden Trockenheit griff das Feuer auf eine nebenliegende Böschung über. "Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand aber schnell eingedämmt werden."

Eine Person konnte sich retten. "Der Fahrer des Fahrzeugs kam auf dem Standstreifen zum Stehen und konnte glücklicherweise noch rechtzeitig aussteigen", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Bis auf den Totalschaden am Auto kam niemand zu Schaden, der Verkehr musste bei dem mehr als zweistündigen Einsatz umgeleitet werden, wie die Feuerwehr Altdrossenfeld berichtet. Im Landkreis Bamberg kam es auch am Donnerstag zu einem Waldbrand, bei dem mehr als 30 Einsatzkräfte alarmiert wurden.