Biker-Beisetzung mit Polizei

Eine solche Trauerfeier hat Kulmbach wohl auch noch nicht erlebt: Zur Urnenbeisetzung eines ihrer Mitglieder versammelten sich gestern auf dem Friedhof Mitglieder mehrerer Motorradclubs aus ganz Oberfranken - genau beobachtet von der Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war.

Am 1. Mai war auf der Kreuzung Kreuzstein/Lichtenfelser Straße ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Bei der Abfahrt von der Nordumgehung war er auf regennasser Fahrbahn schwer gestürzt und noch am Abend im Klinikum Kulmbach gestorben.

Gestern nun fand auf dem Kulmbacher Friedhof die Urnenbeisetzung statt. Der Biker war Mitglied im Motorrad-Club Blood Red Section gewesen, von dem es in der Region viele Ortsgruppen gibt. Zahlreiche Clubmitglieder waren zur Urnenbeisetzung angereist und fuhren nach der Trauerfeier im Pulk Richtung Innenstadt.

Auffallend war die starke Polizeipräsenz. Die offizielle Begründung, die eine Sprecherin der Polizei dafür lieferte, war die Verkehrssituation. Wenn am Freitag im beginnenden Wochenend-Verkehr so viele Motorradfahrer unterwegs seien, müsse man unter Umständen regulierend eingreifen.

Aus der Rockerszene

An Vermutungen, es könnten sich unter den Bikern auch solche aus dem gewaltbereiten Rocker-Milieu befinden, sei nichts dran, hieß es. Allerdings räumte die Sprecherin ein, dass der Motorradclub "schon der Rockerszene zuzurechnen" sei.

Über Gewalt in und aus den Reihen der Blood Red Section lässt sich zumindest für Oberfranken kaum etwas in Erfahrung bringen. Allerdings gibt es durchaus Medienberichte - unter anderem aus der Kulmbacher Partnerstadt Saalfeld - , in denen von einer gewissen Nähe des Clubs zu den Hells Angels die Rede ist. Dieser Motorrad-Club wiederum taucht immer wieder im Zusammenhang mit Straftaten in den Schlagzeilen auf.

Die Trauerfeier auf dem Kulmbacher Friedhof allerdings nahm einen friedlichen Verlauf. An- und Abreise der Clubmitglieder verliefen ebenfalls geordnet.