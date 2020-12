Die Diskussionen um Inge Aures , ihren Funktionen an der Spitze von öffentlichen Einrichtungen und der Beauftragung des Ingenieurbüros ihres Mannes zieht sich wie ein roter Faden bereits durch das gesamte Jahr. In der Kulmbacher Arbeiterwohlfahrt (AWO), wo die 64-Jährige Kreisvorsitzende ist, hatte zuletzt das Gutachten einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft attestiert, dass der dauerhafte Interessenkonflikt zwischen Funktionsausübung und Vergabe an Aufträgen an das Büro von Aures-Ehemann Hans-Hermann Drenske zur Beendigung ihres Mandats hätte führen müssen - in Form einer Abberufung durch die Gesellschafterversammlung oder durch das berufende Gremium.