Als ich klein war, hatte ich riesengroße Wünsche: Nach Herzenslust im Süßwarenladen in der Buchbindergasse einkaufen! All die Bücher mit nach Hause nehmen, die in der Buchhandlung in der Oberen Stadt im Schaufenster standen! Mit Freundinnen endlos lange telefonieren, ohne dass jemand von den Erwachsenen per Handzeichen nachdrücklich darauf aufmerksam machte, dass da Gebühren aufliefen. Und vor allem: Abends so lange aufbleiben dürfen, wie man will!