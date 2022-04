Glamping-Abenteuer im Frankenwald: Chalets als luxuriöse Holz-Häuschen für Entspannung und Erholung inmitten der Natur

Wer dem Zelten nichts mehr abgewinnen kann, weil die naturnahen Nächte leider mit Rückenschmerzen enden, könnte sich für Glamping begeistern. Glamping bedeutet glamouröses Campen und kombiniert den Komfort gemütlicher Betten mit dem Luxus besonderer Urlaubs-Abenteuer, samt ausgefallenen Unterkünften. Eine solche Idee verwirklichte sich Andreas Beetz inmitten des Frankenwaldes, indem er kleine, luxuriöse Holz-Häuschen baute und die Gästen zum Nächtigen anbietet. Chalet, der vor allem im Alpenraum verbreitete ländliche Haustyp, beschreibt die Holz-Häuschen, die sich im oberfränkischen Wilhelmstal (Landkreis Kronach) buchen lassen. Im Gespräch mit inFranken.de verrät er die Entstehung seiner Idee, die Meilensteine während des Baus und über seine zukünftigen Vorhaben.

Mietshaus oder Ferienhaus? Die Entstehung der Frankenwald-Chalets

Was mit der Idee eines Mietshauses begann, entwickelte sich nach langer Planungs- und Strukturierungsphase hin zu einer Ferienanlage mit einem Ferienhaus und zwei Chalets.

Doch zuerst wurde analysiert und berechnet, wie hoch die aktuellen Tourismus-Zahlen im Frankenwald waren, sodass Andreas Beetz schließlich abwägen musste, ob sich das Ferienhaus samt Chalets lohnt oder nicht.

Trotz mäßiger Auslastungszahlen der touristischen Unterkünfte im Frankenwald entschied er sich, ein Ferienhaus zu eröffnen. "Da war es dann so, dass die Entscheidung Richtung Ferienhaus gegangen ist, was auch glücklicherweise sehr gut angenommen wurde," erzählt er.

Weitere Chalets in Planung

Daraufhin kaufte er ein weiteres Grundstück und baute mit den halbrunden Chalets etwas Besonderes in die Region. Die kleinen Holz-Häuschen wurden von den Gästen so gut angenommen, dass zwei weitere Chalets gebaut werden sollen, welche sich am Hang befinden und auf Stelzen gebaut werden.

Die Chalets sind hochwertig verarbeitet und bieten alles, was es für einen Glamping-Ausflug braucht. "Ich bin selbst kein Camper, aber ich mag halt trotzdem gern in der Natur sein. Und so ist die Idee entstanden." Wie Beetz berichtet, würde diese Ferienhaus-Version genau die Leute ansprechen, die sich nach einem Mix aus Camping und Luxus-Urlaub sehnen.

Die Tiny-House-ähnlichen Chalets verkörpern zum einen durch die hochwertige Holzverarbeitung die Liebe zur Natur, haben zum anderen aber auch einen luxuriösen Touch - durch hochwertige und maßangefertigte Innenausstattung. Obwohl die Chalets nur 18 bis 19 Quadratmeter groß sind, findet sich in ihnen alles, was man für ein Glamping-Abenteuer benötigt: hochwertige Möbel in Form von Bett, Tisch, Stühle, eine kleine Küchenzeile, Queensize-Bett und Bad mit Klo, Waschbecken und Dusche. Auch die digitale Ausstattung ist top: Im Preis mit inbegriffen sind WIFI und Telefonanschluss.

Die Meilensteine: Boomende Auslastung trotz finanziellem Risiko

Als wichtigsten Meilenstein empfindet Andreas Beetz die Überwindung der Ungewissheit über die Akzeptanz seiner Projekt-Idee seitens der Gäste. Das finanzielle Risiko war aufgrund der geringen touristischen Auslastungszahlen des Frankenwalds hoch - umso erfreulicher war es für ihn, als er erkannte, dass die Frankenwald Chalets gut angenommen wurden. Auch die Kooperation mit der Tourismuszentrale Frankenwald würde sehr gut funktionieren.

Seit kurzem arbeitet Andreas Beetz nicht mehr allein an dem Projekt. Zusammen mit zwei Mitgesellschaftern gründete er eine GmbH, sodass noch schneller und größer ausgebaut werden kann und soll. "Als Einzelperson ist es schwer, sich um alles zu kümmern, wenn man auch noch einen Hauptberuf hat. Da war die Freude groß, mit den beiden Mitgesellschaftern Unterstützung gefunden zu haben und zusammen am Ziel zu arbeiten, die Standorte zu erweitern".

Der Frankenwald gilt aufgrund seiner landschaftlich unvergleichbaren Vielfalt und Ruhe als Eldorado für Wander- und Fahrradfreunde. Mit einem hauseigenen E-Bike-Verleih bietet Andreas Beetz seinen Gästen zusätzlich einen Service an, durch den man die verschiedenen Facetten der Region erkunden kann.

Frankenwald Chalets - Kontakt:

Tiefenbach 1a

96352 Wilhelmsthal

Telefon: +49 174 918 3335

E-Mail: info@frankenwald-chalets.de

