Wann haben Sie Ihre neue Tätigkeit aufgenommen?

Veronika Schadeck:

Was steckt hinter dem Begriff "Mobilitätsscout"?

Der Name Veronika Schadeck hat sich über lange Jahre für unsere Leser zu einem Gütesiegel entwickelt. Als Berichterstatterin steht sie für ebenso sachliche wie auch kritische Texte, in denen die 59-Jährige selbst bei schwierigen Themen kein Blatt vor den Mund nimmt. Ihre gleichermaßen offene wie hinterfragende Art stellt sie nun in den Dienst des Landkreises. Im Interview stellt sie ihre neue Aufgabe als Mobilitätsscout vor.Seit 1. Dezember bin ich Mobilitätsscout. Diese Aufgabe ist vorläufig bis 30. April angelegt. Der Landrat hat mich angesprochen, ob ich diese Funktion übernehmen möchte. Dieses Zeichen des Vertrauens ehrt mich. Und ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Da ist es auch nicht selbstverständlich, mit so einer Aufgabe betraut zu werden.Ein Scout ist ein Beobachter. Beim dem Start des Mobilitätskonzeptes gab es einige Schwierigkeiten. Dann wurde das System immer weiter verbessert. Meine Aufgabe ist es nun, die verschiedenen Linien abzufahren sowie mit Schülern, Jugendlichen Fahrgästen und Busfahrern ins Gespräch zu kommen.